По стопам мамы и бабушки: Орбакайте сняла подросшую дочь Клавдию в своем клипе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадры из клипа «Сон во сне»
Тяга Клавдии к творческим экспериментам абсолютно понятна, ведь девочка с детства росла в окружении артистов: бабушки Аллы Борисовны, мамы Кристины Орбакайте, брата Никиты Преснякова и «дедушки» Максима Галкина. А премьерный клип действительно получился очень трогательным. Из действующих героев в кадре появились только мама и дочь.
9-летняя Клава Земцова невероятно преобразилась за лето — сильно выросла. А в мамином видео на песню «Сон во сне» и вовсе выглядит старше своих лет. В кадре она появилась в струящемся изумрудном атласном платье и черном более строгом наряде с оригинальными плечами из фатина. Прическа — максимально естественная, стилисты оставили длинные гладкие волосы. Поклонники не сразу узнали Клавдию, но потом отметили ее профессиональный подход к работе в кадре.
Напомним, Кристина Орбакайте родила Клавдию в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Девочка с родителями живет в США, где в этом году уже пошла в четвертый класс. А лето провела у бабушки Аллы Пугачевой.
Фото и видео: Instagram, Кадры из клипа «Сон во сне»