По стопам мамы и бабушки: Орбакайте сняла подросшую дочь Клавдию в своем клипе

9-летняя Клава Земцова невероятно преобразилась за лето — сильно выросла. А в мамином видео на песню «Сон во сне» и вовсе выглядит старше своих лет. В кадре она появилась в струящемся изумрудном атласном платье и черном более строгом наряде с оригинальными плечами из фатина. Прическа — максимально естественная, стилисты оставили длинные гладкие волосы. Поклонники не сразу узнали Клавдию, но потом отметили ее профессиональный подход к работе в кадре.

Напомним, Кристина Орбакайте родила Клавдию в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Девочка с родителями живет в США, где в этом году уже пошла в четвертый класс. А лето провела у бабушки Аллы Пугачевой.