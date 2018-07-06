По стопам Галкина: 39-летний экс-вратарь Малафеев показал очень горячее фото в одних плавках

На волне популярности вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева бывший футболист (занимавший ту же «должность» в команде) Вячеслав Малафеев решил опубликовать снимки из отпуска в Финляндии. На них он позирует полуобнаженным — в одних плавках.
Судя по хэштегам, оставленным экс-футболистом, они с супругой Екатериной побывали в финской бане, а затем решили освежиться в озере. Надо признать, Вячеслав находится в прекрасной форме!
«Красавчики», «Я когда фоткаюсь, тоже живот втягиваю», «Счастья!», «Отличного отдыха», «Ух как горячо!» — прокомментировали снимок фолловеры Малафеева. Напомним, Вячеслав и Екатерина Малафеевы женаты 5 лет, у них есть общий сын Алекс. Также экс-вратарь воспитывает двух детей от предыдущего брака (его первая супруга Марина погибла в автоаварии в 2011 году).
Фото: Instagram