По стопам Галкина: 39-летний экс-вратарь Малафеев показал очень горячее фото в одних плавках

На волне популярности вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева бывший футболист (занимавший ту же «должность» в команде) Вячеслав Малафеев решил опубликовать снимки из отпуска в Финляндии. На них он позирует полуобнаженным — в одних плавках.

Судя по хэштегам, оставленным экс-футболистом, они с супругой Екатериной побывали в финской бане, а затем решили освежиться в озере. Надо признать, Вячеслав находится в прекрасной форме!