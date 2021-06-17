По стопам «101 далматинца»: моменты «Круэллы», которые вызовут ностальгию

Особняк Круэллы со зловещим названием Hell Hall можно увидеть и в фильме — но такой ли он на самом деле злодейский?

Начало мультфильма про далматинцев стало бесспорной визитной карточкой всей истории — пес по имени Понго наблюдает за собаками и их хозяевами и сравнивает, как они похожи — увидеть его можно будет и в фильме, но в исполнении других героев.

Роджер, один из главных персонажей мультика, в фильме превратился во второстепенного, но от этого не менее каноничен. Трубки во рту у него нет, зато теперь он все время держит карандаш.

Анита — жена Роджера и одноклассница Круэллы. В мультфильме мы не знаем ее фамилии, а вот в фильме главная героиня ее называет. Дарлинг, что в переводе с английского означает «дорогая», звучит необычно в устах жестокой Круэллы.

Присутствие знакомой героини, бесспорно, порадует поклонников фильма, хотя кого-то может огорчить, что эту роль исполнила темнокожая актриса, вместо белокожей и рыжеволосой девушки.