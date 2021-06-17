По стопам «101 далматинца»: моменты «Круэллы», которые вызовут ностальгию
Круэлла в фильме — вовсе не собаконенавистница. Да, к черно-белой породе у нее есть свои претензии, связанные с травмами детства. Да и анималистичный тренд она как знаток моды углядела сразу — намекнула, что из питомцев выйдут отличные пальто.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма «Круэлла»
Только вот у эксцентричной злодейки не поднялась рука на собак — кое-кого она даже приютила, и явно не для того, чтобы сшить из них наряд.
Круэлла за рулем тоже напомнит мультик — водить машину дама не умеет и правильно сидеть за рулем тоже. Героиня в исполнении Эммы Стоун сидит сгорбившись, совсем как ее мультяшный прототип.
Фото: Кадр из фильма «Круэлла»
Особняк Круэллы со зловещим названием Hell Hall можно увидеть и в фильме — но такой ли он на самом деле злодейский?
Начало мультфильма про далматинцев стало бесспорной визитной карточкой всей истории — пес по имени Понго наблюдает за собаками и их хозяевами и сравнивает, как они похожи — увидеть его можно будет и в фильме, но в исполнении других героев.
Роджер, один из главных персонажей мультика, в фильме превратился во второстепенного, но от этого не менее каноничен. Трубки во рту у него нет, зато теперь он все время держит карандаш.
Анита — жена Роджера и одноклассница Круэллы. В мультфильме мы не знаем ее фамилии, а вот в фильме главная героиня ее называет. Дарлинг, что в переводе с английского означает «дорогая», звучит необычно в устах жестокой Круэллы.
Присутствие знакомой героини, бесспорно, порадует поклонников фильма, хотя кого-то может огорчить, что эту роль исполнила темнокожая актриса, вместо белокожей и рыжеволосой девушки.
Фото: Кадр из фильма «Круэлла»
И, конечно, локация Риджентс-парк, который был одним из самых важных объектов в мультфильме, тоже появится в новом проекте — и станет местом для фееричного шоу Круэллы.
Фото: кадры из фильма
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