Билли Айлиш с братом получили «Оскар» за лучшую песню к фильму о Джеймсе Бонде

В 2021 году Билли Айлиш в соавторстве с братом Финнеасом написала песню к фильму Кэри Дзедзи Фукунаги «Не время умирать». Картина о приключениях Джеймса Бонда с Дэниэлом Крейгом в главной роли собрала приличную кассу и получила высокие рейтинги кинокритиков. А теперь самую престижную награду в мире кино блокбастеру принесла Билли Айлиш.

На звание лучшей песни года также претендовали саундтреки Be Alive — «Король Ричард», Dos Oruguitas — «Энканто» (получил статуэтку как лучший мультфильм года), Down To Joy — «Белфаст» и Somehow You Do — «Четыре хороших дня».

Билли Айлиш пошла по следам Адель, которая стала обладателем «Оскара» в 2013 году за композицию также к фильму о Джеймсе Бонде «007: Координаты "Скайфолл"».

«Оскар» за лучший саундтрек получил композитор Ханс Циммер за музыку к блокбастеру «Дюна». Фантастическая сага Дени Вильнева собрала большинство статуэток в технических номинациях (визуальные эффекты, звук, монтаж, операторская работа и другие).