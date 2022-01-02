По-семейному: Тимати и Шишкова отметили Новый год вместе с дочерью

Шишкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с торжества, после чего подписчики модели стали забрасывать ее комментариями о том, что они с Тимуром прекрасно смотряться вместе.

Все же многие поклонники пары до сих пор надеятся на их воссоединение. Тем более после расставания рэпера с моделью Анастасией Решевотой, которая подарила музыканту сына Ратмира.

Напомним, что Алена Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году на съемках клипа рэпера. Модель впечатлила певца тем, что единственная отказалась сниматься в белье и прихала на съемки в спортивном костюме. В 2014 году у пары родилась дочь Алиса. Спустя год возлюбленные перестали появляться вместе на публике, чем подтвердили свой разрыв. Через некоторое время Тимати стал встречаться с моделью Анастасией Решетовой. В 2019 у пары родился сын, но вскоре они объявили о расставании.