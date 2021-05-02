Дело семейное: Лиза Галкина и другие звездные дети, унаследовавшие таланты родителей

Микелла Абрамова, младшая дочь Алсу, появилась на шоу «Голос.Дети», и выиграла его, собрав заодно массу негодования – зрители решили, что это нечестно, ведь у нее мама – звезда.

Однако родительские таланты действительно наследуются, даже если дети не идут на конкурсы. Прямое доказательство этому – дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, талантами которых очень любят делиться звездные родители.

Сегодня Максим опубликовал видео, как Лиза танцует – причем явно экспромтом. Подписчики часто сравнивают девочку со звездной мамой – ведь она не только танцует, но и прекрасно поет и играет на фортепиано.

Дочь Стаса Михайлова тоже явно идет по стопам папы – девочка часто радует близких прекрасным исполнением песен на семейных праздниках.