Дело семейное: Лиза Галкина и другие звездные дети, унаследовавшие таланты родителей
Фото: @maxgalkin
Микелла Абрамова, младшая дочь Алсу, появилась на шоу «Голос.Дети», и выиграла его, собрав заодно массу негодования – зрители решили, что это нечестно, ведь у нее мама – звезда.
Однако родительские таланты действительно наследуются, даже если дети не идут на конкурсы. Прямое доказательство этому – дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, талантами которых очень любят делиться звездные родители.
Сегодня Максим опубликовал видео, как Лиза танцует – причем явно экспромтом. Подписчики часто сравнивают девочку со звездной мамой – ведь она не только танцует, но и прекрасно поет и играет на фортепиано.
Дочь Стаса Михайлова тоже явно идет по стопам папы – девочка часто радует близких прекрасным исполнением песен на семейных праздниках.
Дочь Светланы Лободы, Ева – по словам певицы, тоже отличается талантами, однако мама старается не афишировать способности дочери. Ранее певица заявила, что была против участия девочки в «Голосе», хотя она очень просилась, а сама Лобода была наставником в последнем сезоне.
Еще одна девочка, которая уже привлекает к себе внимание – Алиса Юнусова, дочь Тимати и Алены Шишковой.
Алиса пока не поет, зато уже демонстрирует успехи в гимнастике и акробатике.
Зато Милана, дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского, уверенно покоряет сцену и даже зарабатывает деньги.
Нельзя не упомянуть и Сашу Плющенко, который пошел по стопам своего знаменитого отца и встал на коньки – за мальчиком, известным как Гном Гномыч, уже числится несколько важных побед.
Фото: Instagram Максима Галкина, Светланы Лободы, Ирины Маирко, Алены Шишковой, Алсу, Инны Михайловой
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