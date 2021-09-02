По примеру молодой жены: Петросян выгулял в Сочи модные аксессуары по цене авто

Евгений Петросян удивил своих поклонников новым нарядом, появившись на фестивале в Сочи вместе со своей молодой супругой.

Для выхода 75-летний Евгений Ваганович выбрал очень современный и стильный образ — расслабленную полосатую футболку и лаконичные брюки. А вот аксессуары поражают — кроме черной шляпы, он выгулял летнюю обувь от бренда Gucci, купить которую можно за 50 тысяч рублей, и дополнил наряд сумкой Louis Vuitton — ее стоимость составляет 200 тысяч рублей.