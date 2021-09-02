По примеру молодой жены: Петросян выгулял в Сочи модные аксессуары по цене авто
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Евгений Петросян удивил своих поклонников новым нарядом, появившись на фестивале в Сочи вместе со своей молодой супругой.
Для выхода 75-летний Евгений Ваганович выбрал очень современный и стильный образ — расслабленную полосатую футболку и лаконичные брюки. А вот аксессуары поражают — кроме черной шляпы, он выгулял летнюю обувь от бренда Gucci, купить которую можно за 50 тысяч рублей, и дополнил наряд сумкой Louis Vuitton — ее стоимость составляет 200 тысяч рублей.
Поклонники впечатлились таким выходом своего кумира и отметили, что преображения идут ему только на пользу.
Стоит отметить, что Евгений Петросян — не единственная звезда старой школы, которая впечатляет брендовыми аксессуарами. Например, поп-король Филипп Киркоров вышел на дорожку «Новой волны» сразу с двумя брендовыми сумками. И если за цену аксессуара Петросяна можно приобрести простой автомобиль, то стоимость сумки-самолета Киркорова вполне потянет на небольшой настоящий самолет.
Фото: Global Look press
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