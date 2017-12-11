«По-моему один-в-один»: Лариса Гузеева показала своего двойника
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58-летняя Лариса Гузеева похвасталась «клоном».
Встретить человека, очень похожено на тебя внешне — необычный опыт. Ларисе Гузеевой не пришлось ждать случая: съемочная команда передачи «Давай поженимся» загримировала похожую на телеведущую женщину, сделав из нее «двойника звезды».
«Наши гениальные гримеры создали наших трех клонов, по-моему один-в-один», — написала Лариса под фото.
«Офигеть», «Круто», «А позади похоже клон Розы. Мастерски сделано», «А я не вижу сходство. Если только мельком глянуть. У вас Лариса лицо худее, чем у клона. И глаза намного красивее. Вы одна такая», — обсуждают результат поклонники.
А вы хотели бы сфотографироваться со своим «клоном»?
Фото: instagram