По цене новенького айфона: Распутина рассказала, во сколько ей обходится коммуналка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Маша Распутина стала гостьей программы «Звезды сошлись», которую ведет звездная блондинка Лера Кудрявцева. Любопытная ведущая подняла тему семейных расходов артистки. Она была в шоке, когда услышала, сколько денег Распутина тратит только на оплату электроэнергии.
«Всеми платежками в нашей семье занимается муж. Однажды, когда он болел, я заплатила за свет 120 тысяч рублей за месяц. Мне сказали, сколько надо заплатить, — я заплатила. Все. Я в это не вмешивалась», — честно призналась певица.
Лера Кудрявцева искренне возмутилась тем, как безответственно артистка разбрасывается деньгами. Телеведущая даже в шутку спросила, не спит ли Распутина с включенным светом. «Я хочу Машу наставить на путь истинный. Она платит и не знает, за что», — заявила Кудрявцева.
Продолжая тему трат, Маша Распутина рассказала, что внушительную сумму они с супругом отдают на охрану дома. «Муж за 20 тысяч долларов построил дом для охраны. Нам сказали: "Заплатите и больше за охрану не будете платить". А потом поменялся управляющий. И мы все равно платим», — пожаловалась артистка.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press