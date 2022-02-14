По цене новенького айфона: Распутина рассказала, во сколько ей обходится коммуналка

Маша Распутина стала гостьей программы «Звезды сошлись», которую ведет звездная блондинка Лера Кудрявцева. Любопытная ведущая подняла тему семейных расходов артистки. Она была в шоке, когда услышала, сколько денег Распутина тратит только на оплату электроэнергии.

«Всеми платежками в нашей семье занимается муж. Однажды, когда он болел, я заплатила за свет 120 тысяч рублей за месяц. Мне сказали, сколько надо заплатить, — я заплатила. Все. Я в это не вмешивалась», — честно призналась певица.

Лера Кудрявцева искренне возмутилась тем, как безответственно артистка разбрасывается деньгами. Телеведущая даже в шутку спросила, не спит ли Распутина с включенным светом. «Я хочу Машу наставить на путь истинный. Она платит и не знает, за что», — заявила Кудрявцева.