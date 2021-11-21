По цене квартиры: Максим Виторган приобрел новый автомобиль за 13,7 млн рублей

«Мой большой друг и … новый #cadillacescalade», — подписал снимок Виторган. На официальном сайте марки Cadillac указана его стоимость, которая стартует от 13,7 миллиона рублей. Артист выбрал автомобиль в сером цвете и, судя по фотографиям, очень рад своей покупке. Максим также отмечал, что в новых реалиях можно даже машину приобрести онлайн, не выходя из дома. «Все этапы покупки - от выбора автомобиля, до оформления документов - теперь доступны на одном сайте», — порадовался артист.

Напомним, что Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. Спустя 6 лет брака пара решила расстаться, но осталась в дружеских отношениях. Актер и ведущая вместе воспитывают сына Платона. Для Максима мальчик стал третьим ребенком, у него есть дочь Полина и сын Даниил от предыдущих отношений. После развода Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Виторган счастлив в новых отношениях с возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.