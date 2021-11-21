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По цене квартиры: Максим Виторган приобрел новый автомобиль за 13,7 млн рублей

Актер Максим Виторган показал новую роскошную покупку. Бывший супруг Ксении Собчак приобрел одну из последних моделей автомобиля марки Cadillac, стоимостью более 13 миллионов рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган

Фото: @mvitorgan/Instagram

Артист поделился фотографией своего грандиозного приобретения на личной странице в Instagram. На фоне машины модели Cadillac Escalade позирует его младший сын от журналистки и ведущей Ксении Собчак — 5-летний Платон.

Новая машина Максима Виторгана и сын Платон

«Мой большой друг и … новый #cadillacescalade», — подписал снимок Виторган. На официальном сайте марки Cadillac указана его стоимость, которая стартует от 13,7 миллиона рублей. Артист выбрал автомобиль в сером цвете и, судя по фотографиям, очень рад своей покупке. Максим также отмечал, что в новых реалиях можно даже машину приобрести онлайн, не выходя из дома. «Все этапы покупки - от выбора автомобиля, до оформления документов - теперь доступны на одном сайте», — порадовался артист.

Напомним, что Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. Спустя 6 лет брака пара решила расстаться, но осталась в дружеских отношениях. Актер и ведущая вместе воспитывают сына Платона. Для Максима мальчик стал третьим ребенком, у него есть дочь Полина и сын Даниил от предыдущих отношений. После развода Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Виторган счастлив в новых отношениях с возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.

Фото и видео: Instagram

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