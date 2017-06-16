Внезапня смерть экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева шокировала общественность

Сегодня утром произошла трагедия, которая не оставила равнодушным никого, кто причастен к миру шоу-бизнеса. В больнице скончался экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Коллеги артиста замечали, что в последнее время он выглядел не слишком хорошо, был бледным и быстро уставал. О том, что певец в больнице, многие узнали в последний момент.

«Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но всегда в шутку говорил ему: "Олег, кури меньше сигарет". Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Еще полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок», — говорил его коллега по группе Кирилл Андреев в интервью с «Дни.ру»

Причиной его смерти, как говорят многие его друзья — запущенное двустороннее воспаление легких, отек легких, пневмония. Подруга артиста, Александра Куцевол, сообщила, что у Олега остановилось сердце — он просто не пришел в себя. Она также рассказала прессе, что традиционных похорон не будет: Олега кремируют, а проститься с ним можно 1-го июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь.

Но есть и другое мнение. «Компетентный источник» сообщил изданию EG.RU, что мужчина был болен СПИДом, и проблемы с сердцем у певца возникли именно из-за иммунодефицита. Информатор издания предпочел не называть своего имени.

Фото: globallookpress.com