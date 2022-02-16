Плющенко резко высказался о выступлении Трусовой на Олимпиаде: «Срыв за срывом»

«Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны на сто процентов. В Пекине это было именно ее решение. Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли», — поделился Евгений в колонке издания «Спорт Экспресс».

Напомним, что в короткой программе фигуристка упала, выполняя тройной аксель. По словам Евгения Плющенко, можно было остановиться на двух прыжках и уверенно забрать второе место, а затем продвинуться вперед.