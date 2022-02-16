Плющенко резко высказался о выступлении Трусовой на Олимпиаде: «Срыв за срывом»
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
«Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны на сто процентов. В Пекине это было именно ее решение. Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли», — поделился Евгений в колонке издания «Спорт Экспресс».
Напомним, что в короткой программе фигуристка упала, выполняя тройной аксель. По словам Евгения Плющенко, можно было остановиться на двух прыжках и уверенно забрать второе место, а затем продвинуться вперед.
«Нельзя забывать о тактике, стратегии. А главное — спортсмен должен слышать тренера. По-другому никак. Если же руководствоваться принципом «Хочу и точка!» — результата не будет», — считает фигурист.
Напомним, что Александра Трусова до 2021 года тренировалась под руководством Плющенко, но затем решила перейти в группу Этери Тутберидзе.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press