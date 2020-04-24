Плюс-сайз модель Эшли Грэм в «сельской» одежде и с 3-месячным сыном снялась в правдивой фотосессии

В январе 2020 года одна из самых востребованных плюс-сайз моделей Эшли Грэм впервые стала и мамой. И сейчас она с мужем и 3-месячным сыном пережидают пандемию коронавируса на ферме тети Эшли.

Но и во время самоизоляции Грэм не теряет времени. В деревне она с маленьким сыном поучаствовала в фотосессии для глянца. Для правдивой фотосессии Эшли Грэм выбрала обычную «сельскую» одежду — джинсы и свободную рубашку.

«Я рада, что нахожусь сейчас дома у тети. Быть здесь значит так много для меня: я провожу время с двоюродными братьями и сестрами. И главная мысль — не бояться. Выключите телефоны и телевизоры и думайте о хорошем», — написала Эшли в социальной сети.