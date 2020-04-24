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Плюс-сайз модель Эшли Грэм в «сельской» одежде и с 3-месячным сыном снялась в правдивой фотосессии

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Эшли Грэм

Фото: Instagram

Молодая мать не стесняется показывать изъяны своей фигуры после родов. На фото для популярного издания Эшли отказалась от гламурных нарядов, представ в повседневном образе.

В январе 2020 года одна из самых востребованных плюс-сайз моделей Эшли Грэм впервые стала и мамой. И сейчас она с мужем и 3-месячным сыном пережидают пандемию коронавируса на ферме тети Эшли.

Но и во время самоизоляции Грэм не теряет времени. В деревне она с маленьким сыном поучаствовала в фотосессии для глянца. Для правдивой фотосессии Эшли Грэм выбрала обычную «сельскую» одежду — джинсы и свободную рубашку.

«Я рада, что нахожусь сейчас дома у тети. Быть здесь значит так много для меня: я провожу время с двоюродными братьями и сестрами. И главная мысль — не бояться. Выключите телефоны и телевизоры и думайте о хорошем», — написала Эшли в социальной сети.

«Такая красивая», «Хочу к вам», «Невероятная», «Жизнь за городом особенная», «Небраска — лучшее место», «Ты богиня», — написали молодой матери в комментариях.

Эшли Грэм рассказывала, что в детстве и подростковом возрасте комплексовала из-за своих размеров. Но потом она встретила фотографа Джастина Эрвина, который вселил в нее уверенность в собственной красоте. Через год после знакомства они стали мужем и женой.

Фото и видео: Instagram

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