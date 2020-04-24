Плюс-сайз модель Эшли Грэм в «сельской» одежде и с 3-месячным сыном снялась в правдивой фотосессии
Фото: Instagram
В январе 2020 года одна из самых востребованных плюс-сайз моделей Эшли Грэм впервые стала и мамой. И сейчас она с мужем и 3-месячным сыном пережидают пандемию коронавируса на ферме тети Эшли.
Но и во время самоизоляции Грэм не теряет времени. В деревне она с маленьким сыном поучаствовала в фотосессии для глянца. Для правдивой фотосессии Эшли Грэм выбрала обычную «сельскую» одежду — джинсы и свободную рубашку.
«Я рада, что нахожусь сейчас дома у тети. Быть здесь значит так много для меня: я провожу время с двоюродными братьями и сестрами. И главная мысль — не бояться. Выключите телефоны и телевизоры и думайте о хорошем», — написала Эшли в социальной сети.
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“My husband, Justin, my son, and I have been out here on my aunt’s farm—Being here means so much to me. This is where I would come every summer to see my family and be with my cousins. The most important thing has been remembering to ‘fear not.’ Turn your TV off, get off social media, and remember not just to think positively, but to speak it,“ Thank you so much for featuring me among so many amazing creators @voguemagazine ❤️ 📸 & 🎞 by @mrjustinervin
«Такая красивая», «Хочу к вам», «Невероятная», «Жизнь за городом особенная», «Небраска — лучшее место», «Ты богиня», — написали молодой матери в комментариях.
Эшли Грэм рассказывала, что в детстве и подростковом возрасте комплексовала из-за своих размеров. Но потом она встретила фотографа Джастина Эрвина, который вселил в нее уверенность в собственной красоте. Через год после знакомства они стали мужем и женой.
Фото и видео: Instagram
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