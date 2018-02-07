Плюс-сайз-модель Эшли Грэм и певица Хэлси засветили нижнее белье на amfAR Gala
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В Нью-Йорке состоялся грандиозный гала-вечер благотворительного фонда amfAR.
Вчера вечером в фешенебельном нью-йоркском ресторане Cipriani Wall Street состоялся гала-ужин с участием звезд. Большую часть приглашенных составили представители фэшн-индустрии: фотографы, стилисты и модели — от королев мировых подиумов до новичков.
Многие гостьи появились на ковровой дорожке в платьях с очень высокими разрезами, и с некоторыми из них наряды сыграли злую шутку: сразу две знаменитости — плюс-сайз-модель Эшли Грэм и певица Хэлси — сверкнули нижним бельем, дефилируя перед фотографами.
Впрочем, девушки не смутились, поправили подолы и быстро прошли ко входу в ресторан. Также на мероприятии были замечены Сиенна Миллер, Хайди Клум, Хэйли Болдуин, Коко Роша и другие селебрити.
Фото: Global Look Press, East News