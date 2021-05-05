Plus-size модель Тесс Холидей рассказала, как худела «под давлением»

Plus-size модель Тесс Холидей призналась, что ее жизнь была в свое время очень тяжелой — и все из-за того, что она стремилась похудеть под давлением — людей или стереотипов.

Об этом звезда рассказала в своем блоге. «Посвящаю этот пост каждому пухлому ребенку, который ни кусочка ни съел в своей жизни без того, чтобы его пристыдили. Каждому человеку, над которым смеялись и унижали, когда он танцевал или делал спортивные упражнения, имел смелость любить и жить. Каждому человеку, у которого никогда не было возможности иметь здоровое отношение к еде, потому что общество их осуждало и бдительно следило за каждым их шагом. Это для всех, кто морил себя голодом, делал чистку, переедал, был в замкнутом круге разрушительных диет», — пишет она.

Она заявляет, что люди, которые столкнулись с таким давлением со стороны общества, часто нуждаются в помощи.

«Для каждого человека, для которого еда, спорт и концепция здоровья были наказанием и адом, а не заботой о себе и самозащитой, как это должно быть. Посмотрите, как многие из нас страдали так долго, иногда тайно, а иногда открыто.

Посмотрите на нашу боль. Посмотрите, как вы можете быть соучастником культуры, которая создает такие условия, а затем отрицаете саму ее реальность. Мир, может быть, не готов к этому разговору, и это нормально. Но я здесь ради таких людей, как я, ради наших историй, которые так долго оставались невидимыми. Мы заслуживаем исцеления. Мы заслуживаем свободы».