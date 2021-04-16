Plus-size модель пожаловалась, что из-за инъекций красоты ее не узнает мать
Фото: Instagram gemmacollins
Что вколоть себе, чтобы выглядеть моложе и свежее? Сегодня существует множество омолаживающих средств. Кто-то считает, что ничего плохого в косметологических процедурах нет, и они правы, но только в том случае, когда это не становится одержимостью.
Доказательство тому известная модель и участница реалити-шоу Джемма Коллинз, которая признается, что ее зависимость от ботокса и филлеров зашла слишком далеко: «В прошлом году я стала немного параноидальной, когда поняла, что мне стукнет 40, и начала сильно беспокоиться о своей внешности. Я сделала губы, щеки, ботокс, филлеры и много чего еще. Было красиво, но меня уже понесло, я не могла остановиться».
На косметологические процедуры за несколько лет Джемма потратила около 8 500 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
Знаменитость явно переборщила с процедурами по омоложению, из-за чего изменилась до неузнаваемости. По ее словам, даже родная мать перестала узнавать ее. Когда Джемма осознала свою ошибку, решила полностью отказаться от этих средств, чтобы вернуть себе свое прежнее лицо. Теперь Коллинз призывает людей не перебарщивать с инъекциями: «Вы прекрасны сами по себе. Не позволяйте обществу заставлять вас делать все эти процедуры».
Фото: Instagram gemmacollins
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