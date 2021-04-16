Plus-size модель пожаловалась, что из-за инъекций красоты ее не узнает мать

Что вколоть себе, чтобы выглядеть моложе и свежее? Сегодня существует множество омолаживающих средств. Кто-то считает, что ничего плохого в косметологических процедурах нет, и они правы, но только в том случае, когда это не становится одержимостью.

Доказательство тому известная модель и участница реалити-шоу Джемма Коллинз, которая признается, что ее зависимость от ботокса и филлеров зашла слишком далеко: «В прошлом году я стала немного параноидальной, когда поняла, что мне стукнет 40, и начала сильно беспокоиться о своей внешности. Я сделала губы, щеки, ботокс, филлеры и много чего еще. Было красиво, но меня уже понесло, я не могла остановиться».

На косметологические процедуры за несколько лет Джемма потратила около 8 500 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.