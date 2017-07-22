Известная модель поделилась фотографиями с тренировки

29-летняя Эшли Грэм — одна из самых известных в мире plus-size моделей. Несмотря на то, что Эшли — обладательница весьма пышных форм, это не мешает ей заниматься гимнастикой на полотнах.

В блоге знаменитости появились фотографии с тренировки, на которых модель демонстрирует чудеса гибкости и ловкости.

Getting ready for Cirque du Soleil auditions💥 @rockitaerials Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Июл 22 2017 в 11:37 PDT

Как сообщает WMJ.ru, Эшли Грэм уже давно доказала, что можно быть успешной, не имея стандартных 90-60-90. На счету модели огромное количество рекламных контрактов, ее фотографии неоднократно помещались на обложках модного глянца, кроме того, Эшли стала первой моделью plus-size, чье фото украсило обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue.