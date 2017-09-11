29-летняя Эшли Грэм гордится своими пышными формами и без стеснения демонстрирует их в самых смелых нарядах.

Так, во время подготовки к очередному показу в рамках Недели моды в Милане plus-size модель снова взбудоражила Сеть провокационным фото. На снимке Грэм позирует в корсете и черных штанах с дыркой на ягодицах.

Стоит отметить, что это не самый пикантный наряд, который надевала Эшли. Модель не раз появлялась на обложках журналов в соблазнительном нижнем белье, топлес и даже абсолютно голой.

А вы бы осмелились надеть такие штаны?

Фото: instagram