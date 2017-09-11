Plus-size модель Эшли Грэм сверкнула аппетитными ягодицами в штанах с пикантным вырезом
Эшли Грэм
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29-летняя Эшли Грэм гордится своими пышными формами и без стеснения демонстрирует их в самых смелых нарядах.
Так, во время подготовки к очередному показу в рамках Недели моды в Милане plus-size модель снова взбудоражила Сеть провокационным фото. На снимке Грэм позирует в корсете и черных штанах с дыркой на ягодицах.
Стоит отметить, что это не самый пикантный наряд, который надевала Эшли. Модель не раз появлялась на обложках журналов в соблазнительном нижнем белье, топлес и даже абсолютно голой.