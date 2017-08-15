Plus-size модель Эшли Грэм хвастается аппетитными бедрами и пышной грудью в черном бикини
29-летняя модель plus-size Эшли Грэм вот уже который год пропагандирует бодипозитив: пишет книги на эту тему, участвует в откровенных фотосессиях и демонстративно публикует в своем блоге самые смелые снимки. Все это пышнотелая звезда делает для того, чтобы поддержать женщин, чьи параметры далеки от модельных «90-60-90».
Так, например, сегодня Эшли вновь поделилась с подписчиками необработанным фото, на котором ее фигура выглядят не так, как это принято в глянцевых журналах. На снимке Грэм предстала в черном мини-бикини, демонстрируя внушительный бюст и аппетитные бедра.
Отметим, что сейчас Эшли — одна из самых востребованных моделей, которая уже не раз появлялась на обложках таких журналов, как Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Sports Illustrated. Кроме этого, звезда счастлива в отношениях с режиссером Джастином Эрвином, который в восторге от роскошных форм любимой.
Фото: instagram