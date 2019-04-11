Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой

Этим вечером телеведущая Лера Кудрявцева вернулась из Лондона в Москву, где ее ждала новая волна слухов о новой беременности. Причиной стал снимок, на котором внимательные пользователи Сети увидели округлившийся живот.
«"Животик растет": фанаты Леры Кудрявцевой обсуждают ее фигуру», «Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот», «Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот», «Неудачный ракурс: алый жакет "добавил" Лере Кудрявцевой килограммов», — пестрят заголовки.
Пока Лера никак не прокомментировала слухи. А как считаете вы, скрывает ли что-то телеведущая?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram