В блоге телеведущей появился откровенный видеоролик

34-летняя телеведущая Алена Водонаева всегда с гордостью демонстрирует подтянутую фигуру и плоский животик. Несмотря на постоянные отчеты Алены о домашних тренировках, находятся недоброжелатели, обвиняющие модель в ретуши собственных фотографий. Чтобы развеять все сомнения недоверчивой публики, телеведущая опубликовала в Instagram эмоциональный пост под видео в нижнем белье.

«Давненько фотошопа не было) Давайте правда что-нибудь новенькое! Обсудим адронный коллайдер или ядерные взрывы? Или хотите попу покажу, которую я качаю 3-4 раза в неделю. #ТыЖеМать #ЧтоСкажетСын П.С. Сын говорит что у него очень красивая мама. И заглядывается только на красоток, кстати! А ваши сыновья как поживают? Вами восхищаются или тоже мной?», — подписала видео Водонаева. В комментариях восхищенные подписчики попросили поделиться комплексом упражнений, которые выполняет Алена в рамках своих тренировок. А вам нравится фигура Алены Водонаевой? Фото: instagram.com