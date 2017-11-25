Плоский живот и тонкая талия: Мария Шумакова продемонстрировала результаты лечебного голодания
28-летняя актриса Мария Шумакова с удовольствием делится в Instagram со своими подписчиками различными секретами красоты и стройности. Актриса уже длительное время придерживается вегетарианства, медитирует и занимается йогой. Кроме того, не так давно Мария отправилась в центр лечебного голодания на Алтае, о чем рассказала фолловерам.
«Ровно год назад я впервые отправилась голодать в специальную клинику лечебного голодания. Мне очень понравилось. Произошёл ряд кардинальных изменений в привычке питания, во внешности и самое главное, произошло мощное духовное очищение. Весь год я грезила вернуться в любимое место и наконец случилось», — написала Мария.
Сегодня в блоге звезды «Сладкой жизни» появилась новая фотография, на которой невооруженным глазом заметны результаты недельного курса: «Отвечаю на самый популярный вопрос: сколько я потеряла? 7 кг. Я приехала с хорошим плюсом, сразу после римских каникул, поэтому результатом я довольна. И опять же килограммы — это только приятный бонус-главное очищение».
Ранее Мария рассказывала в Instagram о процедурах, которые проводятся во время подобных курсов голодания: «Весь день расписан. Подъем около 7 утра, сразу же очистительная клизма (уж простите), зарядка в течении одного часа с потрясающей Галиной (Галя знает огромное количество духовных практик, энергетических тренингов и всего интересного). Полчаса висцерального массажа. Это массаж органов брюшной полости. Затем МОК (мониторное очищение кишечника). В течении 30 минут кишечник промывают 15 литрами воды и травяного сбора. Из организма выходит все лишнее. Ванны: хвойные, пантовые. Два часа прогулки. После морозного воздуха наиприятнейшая фитобочка ( очень полезно для фигуры). Или гидромассаж, или аппарат лимфодоенажа. И самая приятное: общий массаж. Вечером совместное чаепитие. (В день разрешается одна чашка травяного чая). Вечером час йоги. И час интересного мастер-класса. Узнаем легенды Алтая, рисуем, раскрашиваем мандалы. В общем, живётся очень здорово здесь».
Более того, актриса поделилась впечатлением от прошлогодней поездки в этот центр: «У меня было полное ощущение, что у меня организм новорожденного, да и сознание порядком очистилось от житейской мишуры. Голодание-это реальная возможность поменять свои укоренившиеся привычки и начать, как говориться, жить с чистого листа. Вы и есть этот чистый лист. Пиши, что хочешь»
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram