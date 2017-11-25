Актриса прошла курс лечебного голодания в одном из специализированных центров на Алтае.

28-летняя актриса Мария Шумакова с удовольствием делится в Instagram со своими подписчиками различными секретами красоты и стройности. Актриса уже длительное время придерживается вегетарианства, медитирует и занимается йогой. Кроме того, не так давно Мария отправилась в центр лечебного голодания на Алтае, о чем рассказала фолловерам. «Ровно год назад я впервые отправилась голодать в специальную клинику лечебного голодания. Мне очень понравилось. Произошёл ряд кардинальных изменений в привычке питания, во внешности и самое главное, произошло мощное духовное очищение. Весь год я грезила вернуться в любимое место и наконец случилось», — написала Мария.

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) Ноя 25 2017 в 12:28 PST

Сегодня в блоге звезды «Сладкой жизни» появилась новая фотография, на которой невооруженным глазом заметны результаты недельного курса: «Отвечаю на самый популярный вопрос: сколько я потеряла? 7 кг. Я приехала с хорошим плюсом, сразу после римских каникул, поэтому результатом я довольна. И опять же килограммы — это только приятный бонус-главное очищение».

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) Ноя 26 2017 в 11:46 PST