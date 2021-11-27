Племянница Марии Максаковой выходит замуж за победителя Кубка мира по шахматам

Внучка актрисы Людмилы Максаковой и племянница оперной певицы Марии Максаковой Анна рассказала в соцсетях о своей помолвке. Избранником девушки стал известный азербайджанский шахматист Теймур Раджабов. В 2019 году он победил в Кубке мира по шахматам, а на текущий момент входит в десятк лучших шаматистов мира.

Анна Максакова опубликовала в сторис совместный снимок с возлюбленным, обозначив его в подписи как жениха. 34-летний гроссмейстер был более сдержан и ограничился публикацией первого совместного фото с Анной в соцсети.