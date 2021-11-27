Племянница Марии Максаковой выходит замуж за победителя Кубка мира по шахматам
Внучка актрисы Людмилы Максаковой и племянница оперной певицы Марии Максаковой Анна рассказала в соцсетях о своей помолвке. Избранником девушки стал известный азербайджанский шахматист Теймур Раджабов. В 2019 году он победил в Кубке мира по шахматам, а на текущий момент входит в десятк лучших шаматистов мира.
Анна Максакова опубликовала в сторис совместный снимок с возлюбленным, обозначив его в подписи как жениха. 34-летний гроссмейстер был более сдержан и ограничился публикацией первого совместного фото с Анной в соцсети.
Отметим, что для Теймур Раджабова этот брак будет вторым. В 24 года он женился на дочери вице-президента Госнефтекомпании (ГНКАР) Эльшада Насирова Эльнаре, а в 2013 году у них родилась дочь. Шахматист часто елится ее снимками в соцсетях.
Анна Максакова является дочерью старшего сына Людмилы Максаковой Максима. Он родился в браке актрисы с художником Феликсом-Львом Сбарским и приодится сводным братом оперной певицей Марие Максаковой, которая повилась на свет во втором браке актрисы.
У Анны Максаковой есть родной брат Петр. Он женат на дочериизвестного модельера Валентина Юдашкина Галине Юдашкиной.
Фото и видео: @teimour.radjabov/Instagram