Племянница Дианы, Китти Спенсер, вышла замуж за миллиардера вдвое старше нее
Роскошная церемония бракосочетания прошла в Италии в эти выходные. Племянница покойной принцессы Дианы, старшая дочь ее брата Чарльза Спенсера, начала встречаться с Майклом в 2018 году, после чего очень быстро объявили о помолвке: миллиардер сделал предложение девушке в Южной Африке, откуда он родом. Но из-за пандемии, бракосочетание пришлось перенести.
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Фото: picture alliance
Влюбленных не остановила даже тот факт, что избранник девушки на пять лет старше ее отца. Жених и невеста с гостями, прилетели накануне церемонии, чтобы как следует повеселиться. Популярная модель, амбассадор брендов Bvlgari и Dolce&Gabbana во Флоренции вместе с любимыми подругами провела шумный девичник: для веселого прощания с холостой жизнью сама невеста выбрала платье, которое лучше всего отражает ее любовь к Италии, страстный темперамент и гламурный образ — платье в крупный горох Dolce&Gabbana.
Фото: Личный Instagram @kitty.spencer
Китти и Майкл обменялись клятвами верности в местечке Фраскати на вилле Альдобрандини, откуда открывается захватывающий вид на Рим. Гостями праздника стали высокопоставленные друзья пары, а также, трое детей Майкла от предыдущего брака: Китти быстро нашла с ними общий язык.
Многие гадали, будут ли на свадьбе присутствовать принцы, Уильям и Гарри с женами, но их на церемонии не оказалось. Празднование проходило в одном из роскошных ресторанов Италии с танцами и фейерверком. Невеста предстала перед гостями в не в скучном белом подвенечном платье, а в новинке от Dolce & Gabbana, любимом бренде, с которым Китти часто сотрудничает в роли модели. Ради брака с Майклом Китти Спенсер приняла иудаизм.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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