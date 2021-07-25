Племянница Дианы, Китти Спенсер, вышла замуж за миллиардера вдвое старше нее

Влюбленных не остановила даже тот факт, что избранник девушки на пять лет старше ее отца. Жених и невеста с гостями, прилетели накануне церемонии, чтобы как следует повеселиться. Популярная модель, амбассадор брендов Bvlgari и Dolce&Gabbana во Флоренции вместе с любимыми подругами провела шумный девичник: для веселого прощания с холостой жизнью сама невеста выбрала платье, которое лучше всего отражает ее любовь к Италии, страстный темперамент и гламурный образ — платье в крупный горох Dolce&Gabbana.