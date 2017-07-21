В Instagram Максима Виторгана появился видеоролик с участием детей

Максим Виторган и Ксения Собчак стали родителями в ноябре 2016 года, но до сих пор не показывали лица своего сына Платона. Кадры с наследником появляются в блогах знаменитостей довольно редко, оттого пользуются большой популярностью у фолловеров.

Несколько часов назад Максим опубликовал видеоролик, снятый в Юрмале, где сейчас находится звездное семейство. Актер вместе с детьми делает зарядку на улице, а именно качает пресс. «Платон смеётся... Ницше плачет... Шопенгауэр курит... #унасвседома #юрмала #латвия@polinavitorgan @danmaximovich#ауплатонанетинстаграма», — подписал видео Максим.

«Максим, так держать!», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Сладуванчик малышок», «Мамочки , у кого сыновья , учитесь , вот именно так, надо воспитывать мальчиков!!!!👍», «Представляю, что о вас малыш подумал))) какие-то не нормальные эти взрослые)))))», «Позитив с утра», «Восторг!!! Самое классное семейное видео, которое я видела!!! Вот это точно значит воспитывать на своем примере!!!» — отметили в комментариях восхищенные подписчики.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)