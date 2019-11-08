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Платиновый блонд и туфли на шпильках: поклонники обсуждают новый образ 50-летней Светланы Сургановой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Сурганова

Фото: Instagram Светланы Сургановой

Певица поделилась кадром из новой фотосессии.

50-летняя Светлана Сурганова вот уже пятнадцать лет руководит музыкальным коллективом «Сурганова и оркестр».

Долгое время певица, поэтесса и композитор была верна своему естественному цвету волос, а на днях немало удивила поклонников, сменив натуральный серебристо-седой «ежик» на стильный платиновый блонд. В официальном Instagram-аккаунте коллектива «Сурганова и оркестр» появился кадр из новой фотосессии Светланы, сделанной в преддверии нового гастрольного тура с программой «На контрасте». На снимке Светлана позирует в стильном черном костюме и черных лодочках на высоких шпильках, на которые сменила свои традиционные ботинки на низком каблуке. «Как вам новый «контрастный» образ?» — гласит подпись к снимку.

«Образ огонь!», «Светлана просто очаровательна! Выглядит моложе и задорней», «Новый образ - бомбический! Светлана выглядит просто "сногшибаемо" - дерзко, молодо, ярко и элегантно!!!», «Светлана, вы красавица нереальная», «Классный образ, вам идёт! 👍», «Цвет Светочке идёт, только коротковата причёска, ничего, скоро отрастёт!Думаю, Светочке нужно немного поправиться - будет сил больше и голос будет сильней звучать.Извините за мою бестактность, но уж больно худенькая Светочка…», «Я не могу перестать повторять - какая же Света шикарная в новом образе!!!!», «Неузнаваемая, но такая лучезарная», «Что-то новое и необычное», «Ух ты, каблучки, классненько», «Светлана - красотка, новый образ очень свежий и яркий», «Светлана, каблуки вам однозначно идут», «Долго быть одинаковой скучно! Меняйтесь, улыбайтесь, а, главное, будьте здоровы и полны вдохновения! Мне очень нравится смена гардероба. Очаровательная соблазнительная хулиганка)», — восхищаются фолловеры.

Но нашлись и те, кому не понравилась «обновленная» Светлана: «Все отлично, кроме шпилек😊, уж простите!», «Ужас полный», «Верните прежний образ. Хотя бы кеды», «Образ не Светин. Какой то другой женщины», «Цвет волос раньше больше нравился», «Верните предыдущий образ», «Немного чужая», «От прежней Светланы только улыбка. Меня печалит что-то», «Этот цвет очень её простит», «Блонд прибавляет возраст…», «Очень красивая, но не Света».

А как вам новый образ Светланы Сургановой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Star Pro

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