Платиновый блонд и туфли на шпильках: поклонники обсуждают новый образ 50-летней Светланы Сургановой

«Образ огонь!», «Светлана просто очаровательна! Выглядит моложе и задорней», «Новый образ - бомбический! Светлана выглядит просто "сногшибаемо" - дерзко, молодо, ярко и элегантно!!!», «Светлана, вы красавица нереальная», «Классный образ, вам идёт! 👍», «Цвет Светочке идёт, только коротковата причёска, ничего, скоро отрастёт!Думаю, Светочке нужно немного поправиться - будет сил больше и голос будет сильней звучать.Извините за мою бестактность, но уж больно худенькая Светочка…», «Я не могу перестать повторять - какая же Света шикарная в новом образе!!!!», «Неузнаваемая, но такая лучезарная», «Что-то новое и необычное», «Ух ты, каблучки, классненько», «Светлана - красотка, новый образ очень свежий и яркий», «Светлана, каблуки вам однозначно идут», «Долго быть одинаковой скучно! Меняйтесь, улыбайтесь, а, главное, будьте здоровы и полны вдохновения! Мне очень нравится смена гардероба. Очаровательная соблазнительная хулиганка)», — восхищаются фолловеры.

Но нашлись и те, кому не понравилась «обновленная» Светлана: «Все отлично, кроме шпилек😊, уж простите!», «Ужас полный», «Верните прежний образ. Хотя бы кеды», «Образ не Светин. Какой то другой женщины», «Цвет волос раньше больше нравился», «Верните предыдущий образ», «Немного чужая», «От прежней Светланы только улыбка. Меня печалит что-то», «Этот цвет очень её простит», «Блонд прибавляет возраст…», «Очень красивая, но не Света».

А как вам новый образ Светланы Сургановой?