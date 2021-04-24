Платиновая блондинка: Селена Гомес кардинально изменила имидж

На странице своего бренда косметики под названием Rare Beauty Селена опубликовала селфи, на котором запечатлена ее новая прическа. Певица решила основательно подготовиться к лету и примерить на себе образ яркой платиновой блондинки. 28-летняя поп-звезда долгое время не решалась на смену имиджа, отдавая предпочтение своему натуральному темному цвету волос. Гомес отметила, что провела в салоне около восьми часов, чтобы добиться чистого цвета. Стилисты по волосам оставили корни затемненными, чтобы прическа выглядела более естественно. Судя по фото, качество волос певицы не изменилось и они выглядят абсолютно здоровыми.

Новый оттенок и отсутствие макияжа сделали Селену абсолютно не похожей на себя «до». Многомиллионная армия подписчиков бывшей возлюбленной Джастина Бибера отметили в комментариях преображение своего кумира. Поклонникам очень понравился новый стиль Гомес.

Буквально недавно такую же прическу и цвет волос сделала еще одна знаменитая певица – Билли Айлиш, изменив своему имиджу девушки с зелеными волосами.