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Платиновая блондинка и медведь: МакSим заинтриговала кадрами со съемок нового клипа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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МакSим

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35-летняя певица МакSим вернулась на сцену после недавнего перерыва, сделанного из-за неважного самочувствия, и на днях поделилась фото со съемочной площадки нового видео.

Совсем скоро певица МакSим представит на суд публики новый клип «Мои секреты». Оказалось, для этого видео рыжеволосая красавица примерила светлый парик и… побывала в лапах настоящего медведя. Первым снимком и коротким роликом МакSим поделилась в своем микроблоге.

«Съемки нового видео «Мои секреты». Очень ждем результата)», — так подписала пост МакSим.

На фото звезда предстала в коротком серебряном комбинезоне с широким поясом и в платиновом парике, но поклонники прежде всего обратили внимание, что в съемках участвовал взрослый живой медведь. Некоторые из интернет-пользователей усомнились в безопасности певицы, но в комментариях МакSим заверила фанатов, что зверь был исключительно дружелюбным и очень ей понравился.

Фото и видео: Instagram

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