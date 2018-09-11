Платиновая блондинка и медведь: МакSим заинтриговала кадрами со съемок нового клипа

Совсем скоро певица МакSим представит на суд публики новый клип «Мои секреты». Оказалось, для этого видео рыжеволосая красавица примерила светлый парик и… побывала в лапах настоящего медведя. Первым снимком и коротким роликом МакSим поделилась в своем микроблоге.
«Съемки нового видео «Мои секреты». Очень ждем результата)», — так подписала пост МакSим.
На фото звезда предстала в коротком серебряном комбинезоне с широким поясом и в платиновом парике, но поклонники прежде всего обратили внимание, что в съемках участвовал взрослый живой медведь. Некоторые из интернет-пользователей усомнились в безопасности певицы, но в комментариях МакSим заверила фанатов, что зверь был исключительно дружелюбным и очень ей понравился.
Фото и видео: Instagram