Платиновая блондинка и медведь: МакSим заинтриговала кадрами со съемок нового клипа

На фото звезда предстала в коротком серебряном комбинезоне с широким поясом и в платиновом парике, но поклонники прежде всего обратили внимание, что в съемках участвовал взрослый живой медведь. Некоторые из интернет-пользователей усомнились в безопасности певицы, но в комментариях МакSим заверила фанатов, что зверь был исключительно дружелюбным и очень ей понравился.

Фото и видео: Instagram