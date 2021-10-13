Платье Жанны Фриске за 100 тыс. рублей никто не купил: что сделала семья с личной вещью певицы

Оказалось, что роскошное платье так и не нашло своего обладателя, и, как сообщают представители фонда, ими было принято решение подарить вещь на свадьбу девушке Кристине, которая является полностью слепой.

«На днях наш Фонд принял участие в очень торжественном и одновременно волнительном событии — открытии первого в мире музыкального социального Дома для слепоглухих, которое состоялось в Пушкинском районе Московской области. Право первыми войти в Дом было доверено молодоженам — Кристине и Максиму. Кристина полностью незрячая, а ее муж видит только одним глазом. И перед тем как они переступили порог Дома, семья Жанны Фриске вручила Кристине подарок на свадьбу — платье Жанны, в котором она была на церемонии MTV Russia Music Awards 2008 и которое в марте было выставлено на аукцион в рамках благотворительного форума "Сделано с Любовью, заряжено Добром", однако не нашло тогда своего обладателя. Но как говорится, всему свое время, и видимо так и должно было случиться, чтобы потрясающее платье Жанны оказалось в руках Кристины», — сообщается в Instagram фонда.

Напомним, что певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от опухоли в головном мозге после длительного периода лечения.