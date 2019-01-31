logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Платье в бельевом стиле и пылкие объятия в бассейне: Диана Арбенина представила новый клип

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Диана Арбенина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
44-летняя певица выпустила видеоролик на композицию «Раскаленные».

Недавно солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пережила сердечный приступ, находясь на отдыхе во Франции, но уже оправилась и на днях представила на суд поклонников новый клип на песню «Раскаленные». Пронзительная лирика этой композиции, кажется, не оставила равнодушным ни одного.

«Любовь — это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня. Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства, — говорит Диана Арбенина. — Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать ещё одно: берегите любовь. Её запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике «Я люблю тебя», когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит».

В съемках принял участие один из кавалеров Ольги Бузовой из шоу «Замуж за Бузову» — Жан Мишель. Он прекрасно сыграл роль возлюбленного Дианы, погрузившись вместе с ней под воду. Кстати, к этой части съемочного процесса Диана Арбенина тщательно готовилась с инструктором, так как не имела ранее опыта погружения в воду. Артистка в короткие сроки освоила необходимые навыки и героически выдержала многочасовые нырки.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба, Instagram

Видео: Youtube.com / Диана Арбенина и Ночные снайперы

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец