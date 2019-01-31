Платье в бельевом стиле и пылкие объятия в бассейне: Диана Арбенина представила новый клип

Недавно солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пережила сердечный приступ, находясь на отдыхе во Франции, но уже оправилась и на днях представила на суд поклонников новый клип на песню «Раскаленные». Пронзительная лирика этой композиции, кажется, не оставила равнодушным ни одного.
«Любовь — это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня. Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства, — говорит Диана Арбенина. — Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать ещё одно: берегите любовь. Её запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике «Я люблю тебя», когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит».
В съемках принял участие один из кавалеров Ольги Бузовой из шоу «Замуж за Бузову» — Жан Мишель. Он прекрасно сыграл роль возлюбленного Дианы, погрузившись вместе с ней под воду. Кстати, к этой части съемочного процесса Диана Арбенина тщательно готовилась с инструктором, так как не имела ранее опыта погружения в воду. Артистка в короткие сроки освоила необходимые навыки и героически выдержала многочасовые нырки.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба, Instagram
Видео: Youtube.com / Диана Арбенина и Ночные снайперы