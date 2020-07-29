«Платье супер, кольцо огонь»: в Сети обсуждают фотографии с «секретной вечеринки» Виктории Лопыревой
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
На днях, 26 июля, Виктории Лопыревой исполнилось 37 лет. В честь этого события она и ее супруг Игорь Булатов устроили пышную вечеринку. «Мы потерялись и не хотим, чтобы нас искали. Секретный день рождения Мисс В», — написала модель, поделившись фотографиями.
Праздник прошел так, как любит Виктория — море цветов, изысканные напитки и угощения, любимый мужчина рядом.
Внимательные подписчики отметили на снимках роскошное кольцо, похожее на новое.
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
«Виктория, платье супер, кольцо огонь! Будь любима и очарована любовью! Ты неотразима», «Вы очень счастливая, светитесь это сразу видно. Гармонии и тепла Вашей семье», «Красивые, счастливые, что еще надо», «Муж смотрит влюбленными глазами», «А держит как крепко на первом фото», «Какая вы красивая! Спасибо, что делитесь семейными фото) они чудесны», «Вы так расцвели при муже) Фотографии все краше и краше», — обсуждают они.
Фото и видео: Instagram/@lopyrevavika
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