«Платье супер, кольцо огонь»: в Сети обсуждают фотографии с «секретной вечеринки» Виктории Лопыревой

«Виктория, платье супер, кольцо огонь! Будь любима и очарована любовью! Ты неотразима», «Вы очень счастливая, светитесь это сразу видно. Гармонии и тепла Вашей семье», «Красивые, счастливые, что еще надо», «Муж смотрит влюбленными глазами», «А держит как крепко на первом фото», «Какая вы красивая! Спасибо, что делитесь семейными фото) они чудесны», «Вы так расцвели при муже) Фотографии все краше и краше», — обсуждают они.