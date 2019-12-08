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Платье с мишурой и пухлые щечки: 34-летняя Катерина Шпица показала свою детскую фотографию в образе «снежинки»

Поклонники Катерины Шпицы обсуждают фото из ее семейного альбома.

Платье с мишурой и пухлые щечки: 34-летняя Катерина Шпица показала свою детскую фотографию в образе «снежинки»

«Когда я была маленькой, мои детские мечты были простыми мечтами беззаботного ребенка, я просила у Деда Мороза всегда что-то материальное, в основном, кукол, дома для них и все такое, а однажды — тамагочи) И все это возможно было купить! Чем старше я становилась, тем более неосязаемыми и не имеющими денежного эквивалента становились желаемые подарки судьбы, как здоровье, достижения, приносящая достаток работа по сердцу, любимый мужчина, крепкая семья...Хотя и от конкретных вещественных формулировок я не отказываюсь, если чего-то действительно хочется», — поделилась она.

«Для меня Новый год всегда он был связан с чудесами и сюрпризами! Даже сейчас, будучи взрослой, я верю в его сказочную силу и безусловную вероятность осуществления загаданных под бой курантов желаний», — добавила она.

«Ух ты, какая прелесть», «Что за кукла? Катя, это Вы?», «Вы с детства почти не изменились», «Шарм, обояние, красота, остались с детства и не исчезли, а только больше расцвели», «Выросла в настоящую красавицу», «Очень похожа на взрослую», «Я так понимаю, ты меняться не собираешься?))», — обсуждают поклонники девочку на фото.

«Красавица снегурочка», «Когда я ходила в детский сад мы, девочки, на каждом Новогоднем утреннике были такими же Снежинками», «У меня тоже такой наряд был, жутко колючий», «С каким волнением одевалось белое платье обшитое мишурой, оно шуршало и кололось но ты чувствовала себя принцессой. Так хочется вернуться в детство на пару минут», «Как приятно окунуться в прошлое», «Ой, да, да, да. Очень я любила такие свои наряды и этой мишурой. Прям в детство окунулась», «Вот было время, мамы наряды сами расшивали, прям ностальгия», «Какие трогательные платьица новогодние были у всех нас, мама, помню, дождик пришивала, короны из какой-то серебряной красивой бумаги делала..)) Такие волшебные, добрые и глубоко нежные воспоминания о детских новогодних праздниках нашего детства», — комментируют они платье.

Фото и видео: instagram

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