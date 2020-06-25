Платье с глубоким декольте и туфли в сетку: звезда «Холостяка» Барбара Пино вышла в свет в эффектном образе
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Фото: Пресс-служба
Во вторник состоялась долгожданная летняя вечеринка WAKE UP CALL, открывшая светский сезон после вынужденной самоизоляции.
Проект guestmanagement.ru совместно с баром Do Not Disturb открыли сезон светских мероприятий холодным просекко и танцами под сеты dj GINSBURG и dj Veronika Fedorova.
Фото: Пресс-служба
В атмосфере всеобщего веселья танцевали Маргарита Аброськина, Маша Янковская, Олег Тихомиров, Милана Пич, Вероника Федорова, Влад Лисовец, Василиса и Федор Гамалея и многие другие. Одной из самых ярких девушек мероприятия стала победительница седьмого сезона популярного реалити «Холостяк» Барбара Пино, появившаяся на вечеринке в платье-комбинации с глубоким декольте и необычных туфлях в сетку.
Фото: пресс-служба
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