Платье с глубоким декольте и туфли в сетку: звезда «Холостяка» Барбара Пино вышла в свет в эффектном образе

В атмосфере всеобщего веселья танцевали Маргарита Аброськина, Маша Янковская, Олег Тихомиров, Милана Пич, Вероника Федорова, Влад Лисовец, Василиса и Федор Гамалея и многие другие. Одной из самых ярких девушек мероприятия стала победительница седьмого сезона популярного реалити «Холостяк» Барбара Пино, появившаяся на вечеринке в платье-комбинации с глубоким декольте и необычных туфлях в сетку.