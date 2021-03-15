«Грэмми-2021»: платье-подушка и другие самые яркие звездные образы на церемонии

Гарри Стайлс в своем стиле – и тоже поменял несколько луков в ходе церемонии. Сначала он появился в клетчатом желтом пиджаке с лиловым боа из перьев, а затем примерил кожаный черный пиджак, снова с боа – но на этот раз светло-зеленого оттенка.