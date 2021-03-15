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«Грэмми-2021»: платье-подушка и другие самые яркие звездные образы на церемонии

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Ноа Сайрус

Фото: East News

Церемония вручения Грэмми-2021 прошла в воскресенье, 14 марта.

63-я церемония прошла в гибридном формате на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе.

Пожалуй, самым необычным образом на церемонии стал образ Ноа Сайрус, которая пришла на премию в необычном белом платье, сильно напоминающим подушку и одеяло.

Ноа Сайрус

Фото: East News

Дуа Липа появилась в роскошном розовом полупрозрачном платье от Versace – платье-комбинация имеет вставки из сетки и подчеркивает отличную фигуру певицы.

За само мероприятие исполнительница успела поменять несколько платьев.

Дуа Липа

Фото: East News

Гарри Стайлс в своем стиле – и тоже поменял несколько луков в ходе церемонии. Сначала он появился в клетчатом желтом пиджаке с лиловым боа из перьев, а затем примерил кожаный черный пиджак, снова с боа – но на этот раз светло-зеленого оттенка.

Гарри Стайлс

Фото: East News

Бейонсе похвасталась шикарными формами на церемонии – певица вышла в дерзком черном кожаном мини-платье с открытыми плечами и роскошным декольте.

Бейонсе

Фото: East News

Кантри-певица Тейлор Свифт появилась на мероприятии в нежном мини-платье, полностью усыпанном цветами, и розовыми босоножками с завязками вокруг щиколотки.

Тейлор Свифт

Фото: East News

Фото: East News

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