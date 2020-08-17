Платье на свитер и берет: Юлия Снигирь показала, какой модницей была в 90-е годы
Фото: www.instagram.com/yuliasnigir/
37-летняя Юлия Снигирь подклилкась с подписчиками редким фото из семейного альбома из своего детства. Актрису многие называют образцом стиля, а снимком она доказала, что и в детстве была модницей — в соответствии времени.
«Город Донской, Тульская область, лихие 90-е. Фотосессия в гостях у подруги...
Одежду покупали на маленьком рынке, ели окорочка и соевую тушенку, помада на губах не "Шанель" ни разу. И ничего, как-то выросли.
...Сейчас и квартиры получше, и помады дорогие, и сумку хочется Celine. И все мало. Это избалованность или целеустремленность? Где грань?», — подписала Снигирь фото, на котором позировала в берете и в платье поверх свитера.
«Классно выглядишь», «Если тебе идет берет, то это навсегда», «Да, обстановка прямо как у меня в 90-е, ну просто один в один. Тогда многие квартиры в таком стиле обставляли», «Изобилие всего ,раньше ценили все, любую мелочь, и все нужно было. Радовались просто ручке с цветными стержнями... А сейчас "Айфон" — не "Айфон"...», «Вы здесь напоминаете вас же в клипе группы "Звери" "До скорой встречи" . Милая девочка в берете. А про избалованность, я думаю, у всех по-разному. Кто-то ставит цели, а кто-то просто понтуется и пытается внешними символами богатства демонстрировать свою крутость», «Все точь-в-точь, как в моем детстве», — прокомментировали фото поклонники Юлии Снигирь.
Ранее Юлия показала поклонникам худшие, на свой взгляд, фотографии, шутливо подписав их: «Красота — страшная сила».
Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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