Платье на свитер и берет: Юлия Снигирь показала, какой модницей была в 90-е годы

37-летняя Юлия Снигирь подклилкась с подписчиками редким фото из семейного альбома из своего детства. Актрису многие называют образцом стиля, а снимком она доказала, что и в детстве была модницей — в соответствии времени.

«Город Донской, Тульская область, лихие 90-е. Фотосессия в гостях у подруги...

Одежду покупали на маленьком рынке, ели окорочка и соевую тушенку, помада на губах не "Шанель" ни разу. И ничего, как-то выросли.

...Сейчас и квартиры получше, и помады дорогие, и сумку хочется Celine. И все мало. Это избалованность или целеустремленность? Где грань?», — подписала Снигирь фото, на котором позировала в берете и в платье поверх свитера.