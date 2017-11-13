В последнее время Виктория Боня стала активно заниматься спортом и больше есть, чтобы сделать свои формы более аппетитными и округлыми.

В блоге модель с радостью делится фото и видео, показывая, как проходят тренировки, и дает советы о том, как грамотно и без вреда для здоровья сделать фигуру идеальной. Так, сегодня Боня опубликовала новый снимок, похваставшись результатом изнурительных занятий спортом.

Больше всего внимание поклонников привлекла грудь Виктории. По мнению многих, ее бюст стал на пару размеров больше, а некоторые и вовсе заподозрили, что Боня прибегла к услугам пластического хирурга.

«Грудь сделала», «Ага, по-моему грудь увеличилась», «Грудь сделана», «Грудь сделала! Немного странная форма! Своя была прекрасна, нужного размера, натуральная», «Грудь сделала , раньше такой не было», — написали они.

Фото: instagram.com