Певица страдает от серьезного недуга

Как стало известно, у Юлии Началовой прогрессирует серьезное заболевание – подагра, из-за чего ее конечности покрыты шишками. В окружении певицы утверждают, что болезнь обнаружили больше пяти лет назад. С тех пор артистка старается скрыть свой недуг с помощью перчаток, длинных рукавов и закрытой обуви.

«Болезнь проявляет себя по-разному. Периодически случаются обострения: суставы на руках и ногах увеличиваются в несколько раз. Конечно, она испытывает дискомфорт. Все-таки публичный человек, все время на виду», — рассказали инсайдеры «СтарХиту».

По словам самой Юлии, подагра — следствие неудачной операции по увеличению груди: импланты не прижились, а затем началось заражение крови. Все это привело к нарушению функции почек и возникновению подагры. С того момента, сообщила Началова, она тщательно следит за своим здоровьем и время от времени садится на строжайшую диету, которая полностью исключает мясо, бульоны, алкоголь и фастфуд.

Фото: instagram.com, globallookpress.com