Пластический хирург рассказал, внешность каких звезд является заслугой специалистов

Пластический хирург Тимур Хайдаров, который оперирует многих звезд шоу-бизнеса, рассказал в беседе с «Комсомольской правдой», какие знаменитости обязаны своей эффектной внешностью не природе, а трудам специалистов.

Первой он раскрыл 67-летнюю Любовь Успенскую, которая удивляет своих поклонников яркой внешностью, которая совсем не соответствует возрасту.

«Любовь Успенская, хоть и в хорошей форме, но возрастные изменения все равно дают о себе знать: извините, но человеку все-таки 67 лет. Мы сделали ей пуш-ап, придали ягодицам бодрость — задачи накачать что-то огромное не стояло, да и своя фигура у Успенской от природы хорошая. При этом первый раз я артистке отказал: ее анализы были плохими. Она сказала: "Я пересдам, приду снова"», — рассказывает хирург.

За операцию Успенская заплатила 2 миллиона рублей.

Как отметил Хайдаров, главной задачей было создать мягкую, естественную грудь — импланты певицы не потеряли форму, но стали жесткими. А Успенская тем временем призналась, что не прочь снова выйти замуж, а, значит, ее грудь должна быть мягкой.

Чуть меньше обошлась операция Ирине Дубцовой — артистка заплатила 1 миллион рублей.

«Ирина у нас пока стоит в очереди, а до этого у нее была липосакция с элементами липофиллинга. Мы сделали прорисовку спортивного силуэта с акцентом на животе и талии», — говорит специалист.