Татьяну Васильеву перестали узнавать поклонники. Эксперт объяснил все причины
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Фото: @tatyana_vasileva_official/Instagram
Актер Ефим Шифрин опубликовал фото с актрисой на своей странице в Instagram. Снимок неузнаваемой Васильевой вызвал неоднозначную реакцию ее поклонников. Многие уверены, что актриса плохо себя чувствует или восстанавливается после очередной операции.
Фото: @koteljnik/Instagram
Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что актриса совсем недавно ложилась под нож врача. «Фотография у нее как будто бы она делала подтяжку буквально месяца полтора-два назад, прям вот свежак! Мало того, что она свежая, остаточные отеки на лице у нее», — прокомментировал фото хирург «Дни.Ру».
Специалист отметил, что, по его мнению, Васильева сделала подтяжку лица и век, из-за чего ее лицо и выглядит таким отечным. «Сделана подтяжка лица, месяц прошел, даже не два. У нее хорошо подтянут овал лица, скулы подтянуты. Сделана операция. Ей подтянули и шею, и подбородок, и овал лица, и скулы, и брови. И верхняя и нижняя треть лица — полностью. Вместе с этим сделана блефаропластика век. Нижние веки у нее, конечно, отечные сильно», — добавил врач.
Сама актриса никак не комментирует изменения во внешности. Несмотря на возраст, Татьяна выглядит достаточно молодо, продолжает работать в театре и сниматься в различных ТВ-шоу.
Фото и видео: Instagram