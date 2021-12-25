Татьяну Васильеву перестали узнавать поклонники. Эксперт объяснил все причины

Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что актриса совсем недавно ложилась под нож врача. «Фотография у нее как будто бы она делала подтяжку буквально месяца полтора-два назад, прям вот свежак! Мало того, что она свежая, остаточные отеки на лице у нее», — прокомментировал фото хирург «Дни.Ру».

Специалист отметил, что, по его мнению, Васильева сделала подтяжку лица и век, из-за чего ее лицо и выглядит таким отечным. «Сделана подтяжка лица, месяц прошел, даже не два. У нее хорошо подтянут овал лица, скулы подтянуты. Сделана операция. Ей подтянули и шею, и подбородок, и овал лица, и скулы, и брови. И верхняя и нижняя треть лица — полностью. Вместе с этим сделана блефаропластика век. Нижние веки у нее, конечно, отечные сильно», — добавил врач.

Сама актриса никак не комментирует изменения во внешности. Несмотря на возраст, Татьяна выглядит достаточно молодо, продолжает работать в театре и сниматься в различных ТВ-шоу.