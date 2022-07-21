Пластический хирург объяснил резкие изменения во внешности Аллы Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
В последние дни только ленивый не отметил резкое «увядание» уехавшей из России Аллы Пугачевой. Поклонники предположили, что изменение во внешности могло быть связано с очередной неудачной пластикой или плохим самочувствием исполнительницы.
Пластический хирург Владимир Плахотин решил объяснить, почему Примадонна стала выглядеть уставшей и подурневшей в последнее время. По его мнению, резко изменившийся внешний вид певицы может быть подтверждением слухов о проблемах со здоровьем. Он также уточнил, что информация якобы о том, что супруга Максима Галкина ушила желудок не соответствуют действительности, потому что организм знаменитости вряд ли справился бы с таким сложным хирургическим вмешательством.
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«Проблемы у нее с лицом после серии неудачных операций со SMAS-подтяжкой и дальнейшими попытками коррекции липофилингом, в результате которых возникла фиброзная деформация мягких тканей…Наиболее частая причина — сахарный диабет», — подытожил эксперт.
Фото: Global Look Press