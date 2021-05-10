Пласидо Доминго высказался об обвинениях в харассменте, пандемии и российских зрителях
Фото: picture-alliance.com
80-летнего оперного певца некоторое время назад обвинили в харассменте, об этом заявили сразу несколько женщин. Журналистка назвала вокалиста жертвой движения MeToo (за равенство женщин). «Меня обвинили в том, что не имеет никаких законных оснований. Никогда в жизни на меня не поступало жалоб, тем более от женщин. И если бы кто-то мог меня в чем-то упрекнуть, я бы принес извинения», - подчеркнул артист.
В ролике на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» он уточнил, что бороться с такими обвинениями бесполезно, он решил оставить оба театра, в которых работал.
Кроме того, певец рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на его работу. «Это грустно для музыкантов, мы не можем не петь», - заявил он. Кроме того, он выразил благодарность российским зрителям. «Нет другого такого народа, где вы можете назвать 10 или 12 великих композиторов, создавших оперную и симфоническую музыку. Я очень многим обязан публике Большого театра и российской публике в целом. Хочется бывать в Москве и Петербурге чаще», - подчеркнул тенор.
Фото: picture-alliance.com
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