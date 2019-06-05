Плащ на голое тело: в Сети обсуждают провокационное фото Маши Малиновской

38-летняя Маша Малиновская часто балует фолловеров провокационными фотоснимками. Новый кадр, появившийся в блоге актрисы не стал исключением — на снимке Маша позирует в плаще на голое тело.
«Красота», «Шикарная», «Секси-красотка», «Достоинство!!! Формы!!! Мечта женщины любой)», «Вы креативны и, судя по фото, моложавы!», «Ну вот и все……ОСЛЕПИЛА!!!», «В память о Мэрилин», «Женщина-бомба, женщина-огонь», «Монро», «О Боги, какие ноги!»,— восхищаются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anna Salynskaya/ Russian Look/Globallookpress
Видео: Instagram
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