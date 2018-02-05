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«План Б»: Бузова и Батрутдинов будут вместе искать новую любовь

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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов

Фото: Instagram Тимура Батрутдинова
Телеведущая и шоумен станут героями очередного сезона шоу «Холостяк», который пройдет в новом формате.

Поклонников Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова ждет новое шоу с участием любимых звезд. Как сообщает портал Super, в следующем телесезоне в эфир выйдет очередной сезон шоу «Холостяк» в новом формате — поющая телеведущая и резидент Comedy Club будут вместе искать своих половинок. По правилам проекта «План Б», если Ольга и Тимур не найдут себе пару среди участников, им придется строить отношения друг с другом. Как уточняет источник, кастинг нового проекта состоится уже летом 2019 года.

Напомним, Тимур Батрутдинов принимал участие в третьем сезоне шоу «Холостяк», а Ольга Бузова искала жениха в женском аналоге этого проекта, получившего название «Замуж за Бузову». Как известно, построить отношения с избранниками вне телевизионных камер телеведущей и юмористу не удалось. Некоторое время назад СМИ заподозрили Бузову и Батрутдинова в романе, однако звезды телеканала ТНТ опровергли эти слухи, отметив, что их отношения лишь дружеские.

А вы будете смотреть новое шоу?

Больше о любовных перипетиях Ольги Бузовой вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, Youtube/Ольга Бузова

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