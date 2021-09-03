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Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции

Если в первые дни Венецианского фестиваля мировые звезды сражались в модном поединке, то сегодня, наконец, пришло время для хорошего кино. 3-го сентября, в рамках фестиваля были показаны: дебютный фильм актрисы Мэгги Джилленхол, историческая драма о принцессе Диане и долгожданная премьера фантастического фильма «Дюна» с участием Тимоти Шаламе и Зендеи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ярким событием фестивального дня стал фотоколл с командой фильма Дени Вильнева «Дюна». На встречу с прессой кинорежиссер пришел вместе с исполнителями ключевых ролей в новой фантастической драме — Тимоти Шаламе, Зендаей, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком, Джошем Бролином и Хавьером Бардемом. Новую работу Вильнева, известного зрителям по картинам «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049», в кинокругах уже окрестили одной из самых ярких премьер этой осени.

Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции

Зендая появилась перед репортерами на красной дорожке в оригинальном белом платье с атласным розовым бантом на бедрах и глубоким разрезом. Образ актрисы дополнили удлиненный черный жакет и черные лодочки. В этом году многие отмечают стремительный рост актрисы из сериальной актрисы в стильную икону.

Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции

Дакота Джонсон стремительно уходит от роли Анастейши в трилогии «50 оттенков серого» и все больше уделяет внимания глубоким ролям. На премьеру фильма со своим участием, она выбрала строгие брюки и темно-синий жакет. Но для создания пикантной интриги, под ним, решила обойтись черным коротким топом.

Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на премьере фильма «Спенсер», снятом о жизни принцессы Дианы накануне развода с принцем Чарльзом, в атласном костюме от бренда Chanel, для неискушенных модников больше напоминающую пижаму. Звезда выбрала атласный костюм светло-бирюзового цвета с кружевом и черным бантом спереди.

Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции

Американская актриса Мэгги Джилленхол представила в конкурсе Венецианского кинофестиваля режиссерский дебют — драму «Пропавшая дочь» по мотивам произведения известной итальянской писательницы Элены Ферранте, которая держит свою личность в тайне. Помимо острого сюжета, фильм украсит игра актрис, Оливии Колман («Корона») и Дакота Джонсон («50 оттенков серого»).

Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции