Стюарт в пижаме, Зендая в мужском пиджаке: яркие события 3-го дня фестиваля в Венеции

Ярким событием фестивального дня стал фотоколл с командой фильма Дени Вильнева «Дюна». На встречу с прессой кинорежиссер пришел вместе с исполнителями ключевых ролей в новой фантастической драме — Тимоти Шаламе, Зендаей, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком, Джошем Бролином и Хавьером Бардемом. Новую работу Вильнева, известного зрителям по картинам «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049», в кинокругах уже окрестили одной из самых ярких премьер этой осени.