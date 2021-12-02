Писательница извинилась перед мужчиной, которого по ошибке отправила в тюрьму на 16 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Marco Destefanis/ZUMAPRESS.com
Автор известной книги «Милые кости», по которой был снят одноименный фильм, Элис Сиболд была вынуждена принести извинения мужчине, которого обвинила в изнасиловании.
Несмотря на то что мужчина не был виноват, он отсидел за это 16 лет и потратил много сил, чтобы доказать свою невиновность. Вину он признавать не стал, за что лишился права на УДО.
Оказалось, что спустя какое-то время после изнасилования мужчина подошел к писательнице на улице, поздоровался и спросил, не знакомы ли они, — женщина сделала вывод, что это и есть насильник.
После суда над мужчиной она написала книгу об этом под названием «Счастливая».
Правда выяснилась, когда по книге решили снять фильм. Один из продюсеров нашел в сценарии нестыковки, поэтому нанял детективов и провел расследование.
Писательница принесла извинения мужчине:
«Моей целью в 1982 году было правосудие, а не несправедливость и не желание навсегда и бесповоротно изменить жизнь молодого человека преступлением, которое изменило мою собственную», — заявила она, отметив, что будет всегда сожалеть об этой ошибке.
Фильм по книге был отменен, а сама книга снята с продажи — Сиболд заявила, что намерена ее переписать.
Фото: Global Look press, кадры из фильма