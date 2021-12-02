Писательница извинилась перед мужчиной, которого по ошибке отправила в тюрьму на 16 лет

Автор известной книги «Милые кости», по которой был снят одноименный фильм, Элис Сиболд была вынуждена принести извинения мужчине, которого обвинила в изнасиловании.

Несмотря на то что мужчина не был виноват, он отсидел за это 16 лет и потратил много сил, чтобы доказать свою невиновность. Вину он признавать не стал, за что лишился права на УДО.

Оказалось, что спустя какое-то время после изнасилования мужчина подошел к писательнице на улице, поздоровался и спросил, не знакомы ли они, — женщина сделала вывод, что это и есть насильник.