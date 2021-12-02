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Писательница извинилась перед мужчиной, которого по ошибке отправила в тюрьму на 16 лет

Энтони Броадвотер был ошибочно осужден на тюремное заключение после того, как автор бестселлера «Милые кости» указала на него как на виновного в ее изнасиловании. Однако осужденный оказался ни при чем — и только по случайности ему удалось это доказать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Элис Сиболд

Фото: Marco Destefanis/ZUMAPRESS.com

Автор известной книги «Милые кости», по которой был снят одноименный фильм, Элис Сиболд была вынуждена принести извинения мужчине, которого обвинила в изнасиловании.

Несмотря на то что мужчина не был виноват, он отсидел за это 16 лет и потратил много сил, чтобы доказать свою невиновность. Вину он признавать не стал, за что лишился права на УДО.

Оказалось, что спустя какое-то время после изнасилования мужчина подошел к писательнице на улице, поздоровался и спросил, не знакомы ли они, — женщина сделала вывод, что это и есть насильник.

После суда над мужчиной она написала книгу об этом под названием «Счастливая».

Правда выяснилась, когда по книге решили снять фильм. Один из продюсеров нашел в сценарии нестыковки, поэтому нанял детективов и провел расследование.

Писательница принесла извинения мужчине:

«Моей целью в 1982 году было правосудие, а не несправедливость и не желание навсегда и бесповоротно изменить жизнь молодого человека преступлением, которое изменило мою собственную», — заявила она, отметив, что будет всегда сожалеть об этой ошибке.

Фильм по книге был отменен, а сама книга снята с продажи — Сиболд заявила, что намерена ее переписать.

Фото: Global Look press, кадры из фильма

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