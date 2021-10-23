Писатель Юрий Станкевич умер на 72-м году жизни
Стало известно о смерти известного белорусского прозаика и драматурга Юрия Станкевича. Ему был 71 год. Трагическую новость в соцсетях сообщила подруга супруги писателя Аллы Станкевич Александра Ракова.
«Умер известный белорусский писатель Юрий Станкевич. Муж моей дорогой подруги Аллы Станкевич. Тяжёлая потеря для близких. Вечный покой даруй ему, Господи», — написала Александра на своей странице в сети Facebook.
Фото: @psh.otdel.dpp/Facebook
Юрий Станкевич родился в 1940 году в Борисове. Свой псевдоним взял позднее, настоящее же имя автора было Георгий Харитонович. Когда он был маленьким, его отца репрессировали и забрали в исправительно-трудовой лагерь. Харитонович выбрал профессию журналиста и получил соотвествующее образование в БГУ.
Юрий Станкевич известен романами «Любить ночь — право крыс» (2000 год), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010), а также театральными пьесами. Его тексты издавались на разных языках мира.
Фото и видео: Depositphotos; @psh.otdel.dpp/Facebook