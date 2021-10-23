Писатель Юрий Станкевич умер на 72-м году жизни

Стало известно о смерти известного белорусского прозаика и драматурга Юрия Станкевича. Ему был 71 год. Трагическую новость в соцсетях сообщила подруга супруги писателя Аллы Станкевич Александра Ракова.

«Умер известный белорусский писатель Юрий Станкевич. Муж моей дорогой подруги Аллы Станкевич. Тяжёлая потеря для близких. Вечный покой даруй ему, Господи», — написала Александра на своей странице в сети Facebook.