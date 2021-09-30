Пирс Броснан восхитился своей пышнотелой женой в мини-платье и признался ей в любви
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @piercebrosnanofficial
Пирс Броснан женат во второй раз — его первая супруга скончалась от рака, подарив актеру сына. Это стало для него огромным ударом, однако позже на одной из вечеринок он встретил новую любовь. Ею стала красавица-журналистка по имени Кили.
Девушка помогла ему прийти в себя после потери, хотя и долго отказывалась выйти за него замуж — Кили не хотелось ограничивать свободу актера. Однако после рождения двоих сыновей она наконец согласилась.
Но после родов у Кили произошел гормональный сбой. Женщина очень сильно поправилась и не могла сбросить вес никакими способами. Похудеть ей удалось, но только на 20 кг — до 100 кг.
А вот Пирса это не остановило, хотя его поклонники удивлялись, что он продолжает жить с женщиной, которая так выглядит. Но для актера это не главное.
Он еще раз доказал свою любовь, опубликовав фотографию супруги в нежном мини-платье-комбинации в честь ее дня рождения.
«Моя прекрасная сочная любовь Кили во время ее 58-го дня рождения… Вчера… после купания, она готовит кокосовую воду», — подписал он публикацию.
Поклонники восхитились преданностью актера — такая любовь и благодарность женщине, подарившей ему детей, не может не вызывать уважение.
Фото: Instagram, Global Look Press