Броснан поведал о том, как справился с тяжелой утратой

Сейчас трудно поверить, что жизнерадостный голливудский актер когда-то пережил не одну личную трагедию. Он всегда неохотно раскрывал подробности семейной драмы. Однако на днях, в интервью журналу Esquire Броснан рассказал о том, как на него повлияла потеря жены и дочери.

В 1999-ом году, после 11-ти лет брака его супруга Кассандра Харрис, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Только для твоих глаз», скончалась от рака яичников. Болезнь подкралась незаметно. Как признается сам Броснан: «Когда ты смотришь как того, кого ты любишь съедает по кусочкам коварная болезнь, эта трагедия становится несмываемой частью вашей психики.».

Спустя 22 года та же участь настигла его любимую дочь Шарлотту. В 2013-ом году девушка, по иронии судьбы, умерла от этой болезни.

«Совсем недавно я держал руку моей смешной, замечательной дочери Шарлотты, прежде чем она умерла от этого жалкого, наследственного заболевания», - поделился актер.

Пирс рассказывал, что он нашел силу в вере, которая помогла ему пережить боль.

«Это все, что вам осталось, когда ваше сердце просто черная дыра и ты чувствуешь всю тяжесть мира на своих плечах», - поделился Броснан в интервью немецкой газете Bild.

Напомним, что сейчас актер женат на актрисе Кили Шэй Смитт, от которой у него два сына: 20-летний Дилан и 16-летний Пэрис.

Фото: Global Look Press, East News