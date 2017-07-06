Сестра герцогини Кэтрин с мужем пришли поддержать Роджера Федерера

Уимблдонский теннисный турнир собирает на трибунах огромное количество поклонников большого тенниса. Одними из гостей полуфинальных матчей Уимблдона стала сестра герцогини Кэтрин — Пиппа Миддлтон с супругом Джеймсом Мэттьюзом.

Пиппа выбрала светлое платье с длинным рукавом, бежевые босоножки и белую шляпу с синей лентой. Образ дополнила маленькая черная сумочка на длинном тонком ремешке. Во время матча супруги держались за руки и обменивались впечатлениями.

Как сообщает инсайдер, родная сестра Кейт Миддлтон с супругом пришли поддержать своего друга — всемирно известного теннисиста Роджера Федерера, участвующего в одном из матчей полуфинала. По результатам игры, Федерер встретится в финале Уимблдона с Марином Чиличем.

Напомним, свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза состоялась 20 мая. После торжества влюбленные отправились в романтическое путешествие на один из островов в южной части Тихого океана.