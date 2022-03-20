Психиатр не верит в тяжелую болезнь экс-супруги Аршавина: «Ей нужно привлечь к себе внимание»

Недавно экс-возлюбленная футболиста шокировала подписчиков заявлением о том, что она больна третьей стадией сифилиса. Аршавина показала результаты анализов, которые оказались положительными. Модель уверена, что именно из-за болезни у нее провалился нос, а заразила ее собственная мать через уколы.

Известный психиатр Александр Теслер уверен, что у Аршавиной богатая фантазия и историю с заражением она полностью выдумала.

«Если в конце прошлого года она заявляла, что умирает от аутоиммунного заболевания, то теперь заговорила о сифилисе. Мои знакомые врачи-венерологи хохотали над этой версией. Скажем, в революционные годы и ранее эту болезнь доводили до такой крайней стадии, что нос проваливался. Но с тех пор давно научились лечить сифилис на ранних стадиях и безо всяких последствий. Бытовое заражение исключено. Бытовой сифилис, условно говоря, был в деревнях лет сто назад. Это заболевание передается в основном половым путем. И в настоящее время сифилис практически не встречается», — заявил врач.