Психиатр не верит в тяжелую болезнь экс-супруги Аршавина: «Ей нужно привлечь к себе внимание»
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Фото: @arshavina_alisia_7/Instagram
Недавно экс-возлюбленная футболиста шокировала подписчиков заявлением о том, что она больна третьей стадией сифилиса. Аршавина показала результаты анализов, которые оказались положительными. Модель уверена, что именно из-за болезни у нее провалился нос, а заразила ее собственная мать через уколы.
Известный психиатр Александр Теслер уверен, что у Аршавиной богатая фантазия и историю с заражением она полностью выдумала.
«Если в конце прошлого года она заявляла, что умирает от аутоиммунного заболевания, то теперь заговорила о сифилисе. Мои знакомые врачи-венерологи хохотали над этой версией. Скажем, в революционные годы и ранее эту болезнь доводили до такой крайней стадии, что нос проваливался. Но с тех пор давно научились лечить сифилис на ранних стадиях и безо всяких последствий. Бытовое заражение исключено. Бытовой сифилис, условно говоря, был в деревнях лет сто назад. Это заболевание передается в основном половым путем. И в настоящее время сифилис практически не встречается», — заявил врач.
Психиатр отмечает, что заразится такой непопулярной болезнью в бытовых условиях просто невозможно. Возбудитель сифилиса — бледная трепонема, и она крайне нежизнеспособная.
«Сифилитика положили на одну кушетку, Алису - на другую и сделали ей прямое переливание крови? Это бред. А если с кровью в шприце бегать, то возбудитель уже бессилен», — уверен врач.
Алиса заявляет, что именно из-за болезни ее нос провалился. Однако эксперты считают, что это результат неудачной пластики, на которую решилась модель, возможно, сильно рискуя здоровьем.
«У нее просто была неудачная пластическая операция носа. Такое бывает, особенно когда врачи идут на поводу у пациентов и делают то, что на грани. Обычно люди с провалившимися носами стараются в таком состоянии не показываться. Мне кажется, у Алисы конверсивное, демонстративное поведение. Она истероидного типа личность. У нее явное желание все выставить напоказ. Это психическое отклонение», — заявил Александр в интервью KP.RU.
Напомним, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились после ухода футболиста от Юлии Барановской, которая на тот момент была беременна третьим ребенком. У супругов родилась общая дочь Есеня. В 2016 году Алиса и Андрей со скандалом развелись, после чего экс-супруга спортсмена заявила о том, что страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием.